Эпическое ДТП в Сингапуре ославило владельцев суперкаров на весь мир.

Шансы на то, чтобы встретить на дороге два почти идентичных Lamborghini Aventador S, близки к нулю, даже в таком богатом месте, как Сингапур. Но если уж такое случается, это должно быть чем-то феерическим.

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Слепой случай познакомил двух владельцев суперкаров из Сингапура в минувшие выходные – инцидент случился в воскресенье, 7 июня, когда один желтый Aventador S резко затормозил на светофоре и получил удар в заднюю часть от другого желтого Aventador S.

После аварии владельцы обоих автомобилей быстро сняли с машин номерные знаки, однако бдительные пользователи Сети из группы SG Road Vigilante-SGRV в Facebook получили дополнительные видео-материалы, на которых видно номер машины виновника аварии и его некорректное поведение на дороге.

Судя по кадрам, владелец итальянского суперкара сознательно нарушал правила дорожного движения, за что в конце и поплатился.

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