Хотел, как в кино, а получилось, как получилось.

В кинофильме “Угнать за 60 секунд” есть сцена, когда Кип Рейнс похитил из автосалона купе Porsche 911, проехав на нем сквозь панорамное стекло витрины. В реальной жизни трюк не удался.

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Злоумышленник или злоумышленники из города О'Фаллони в штате Иллинойс, попытался похитить из шоурума Dodge Challenger из лимитированной серии 50th Anniversary. Маслкар оказался чуть шире Porsche из кино и не протиснулся в стеклянное отверстие, застряв в раме.

Фото: Dodge Challenger 50th Anniversary / Dodge, Autoevolution

Имея здравый смысл, похититель мог бы сначала пробить отверстие необходимого размера одним из тяжелых пикапов, что стояли в автосалоне, после чего спокойно поехал бы со своей добычей, однако похоже, очень спешил убраться с места преступления.

Напомним, в США, из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, состоялись массовые беспорядки, кое-где их участники прибегали к мародерству.

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