Во время наиболее напряженного периода протестов из-за смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе полицейские из двух отделов прокалывали шины автомобилей как минимум в двух районах города.

Местные СМИ Миннеаполиса сообщают, что силовики применили необычную тактику противодействия беспорядкам – выводили из строя автомобили, припаркованные в местах концентрации протестующих.

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Десятки транспортных средств на парковке торгового центра Kmart, которая стала местом противостояния митингующих и полиции, были повреждены. Примерно в шести километрах от того места также была замечена целая группа машин с проколотыми шинами.

Сообщается, что на видеозапись попали полицейские из штата Миннесота и офиса шерифа округа Анока. Пресс-служба местной полиции заявила, что действия полицейских объясняют стратегически необходимой “работой на опережение” – таким образом правоохранители пытались сделать невозможным использование автомобилей протестующими.

Офицер из кабинета шерифа заявил, что силовики выполняли приказы центрального государственного органа, который организует реагирование правоохранительных структур на протесты. Округ Анока охватывает северо-западную часть Миннеаполиса. Спикеры Министерства полиции Миннеаполиса, Шерифского ведомства округа Хеннепин и Национальной гвардии Миннесоты отказались от ответственности за любые повреждения шин.

Документалист Эндрю Киммель говорит, что был свидетелем сотни акций протеста, однако никогда не видел, чтобы полицейские резали шины, тем более у автомобилей на парковке. Репортер журнала New Yorker Люк Могельсон, рассказал, что оставил свой автомобиль на парковке, показав полицейским свое журналистское удостоверение, и вроде бы договорился, чтобы они не трогали его машину. Когда он вернулся к авто, все четыре шины были пробиты, а офицеры “были с улыбками на лицах, глядя на его отчаяние”.

Пресс-секретарь Государственной патрульной службы признал, что проколы не были “типичной тактикой”, но “транспортные средства используются как опасное оружие и тормозят нашу способность очищать районы и сохранять зоны в безопасности, где происходят жестокие протесты”. Он также добавил, что “как и во всех операциях такого масштаба, будет проведен анализ того, как принимались эти решения”.

Напомним, массовые общественные беспорядки в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского во время ареста. Через несколько дней на митинги вышли жители других городов США.

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