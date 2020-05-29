Горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" из Коломыи временно превратилась в гоночную команду.

Необычные соревнования для своих бойцов устроила 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс". Гонки на танках да еще и с дополнительными заданиями.

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Яркое и необычное видео появилось на Facebook-странице "Эдельвейса". На полигоне украинские военные организовали драгрейсинг. Вместо автомобилей они использовали танки Т-72. Стартовую отмашку, как положено, дают очаровательные девушки – тоже военные.

Что касается техники, на которой соревновались ребята из "Эдельвейса", то в распоряжении Т-72 серьезная мощность: его дизельный двигатель развивает 780 л.с., которые позволяют бронированной машине весом более 40 тонн двигаться по пересеченной местности со скоростью до 45 км/ч.

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