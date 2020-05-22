Купе оснащено мотором мощностью в невероятные 1500 лошадиных сил.

Гоночная команда P-Racing уже долгое время работает с различными моделями Honda Civic и достигла на этом поприще чрезвычайного результата. Последний дрегстер P-Racing на базе купе Civic пятого поколения.

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Оригинальные купе Honda Civic пятого поколения оснащались моторами небольшого объема, от 1,5 до 1,8 литра, максимальная мощность агрегата составляет 197 л.с., однако такие автомобили были доступны только в Японии. Самой мощной версией глобальных комплектаций "Сивик" было купе с мотором на 125 сил.

Под капотом этого Civic установлен мотор емкостью 2,2 литра, мощностью в 1500 лошадиных сил, обороты передаются на обе оси дрэгстера. Полноприводный Civic смог показать небывалое время на дрэг-прямой, проехав 402 метра за 7,45 секунды. Скорость на финише составляла около 300 км/ч, а первая сотня на спидометре показалась уже через 1,1 секунды после старта.

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