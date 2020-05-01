В гараже шоумена и дрифтера уже немало "Мустангов" и различных "Фордов", но последний болид имеет шанс стать лучшим из них.

Новый фильм о супергерое Бэтмене выйдет на экраны летом следующего года. Образ автомобиля для "The Batman" создал голливудский дизайнер Эш Торп. Он помог команде Hoonigan с визуализацией новой дрифт-машины для Кена Блока.

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Дрифтер показал процесс создания своего нового болида на видео – участники процесса работали в условиях карантина из дома, используя конференц-связь. Над проектом работали трое: сам Кен Блок, который признался, что очень любит "Мустанги" 1980-х годов, его подельник Брайан Скотто и, собственно, Эш Торп.

За основу взяли Ford Mustang в кузове, который называют Fox-Body. Для его дизайна Эш предложил кучу безумных идей, часть которых команда реализовала в графическом рендере боевой машины. Кен уже окрестил этот проект HooniFox и ждет его воплощения в реальном автомобиле. Технических подробностей о машине пока нет, однако можно не сомневаться, что под капотом будет чрезвычайно мощный агрегат от Ford, как и в других спорткарах Кена Блока.

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