Осенью прошлого года боевой Escort RS известного гонщика и шоумена сгорел на первом же выезде. Команда Блока собрала ему новый.

На подготовленном к ралли Ford Escort RS Cosworth 1993 года выпуска Кен Блок собирался принимать участие в нескольких раллийных сериях, вне WRC, однако автомобиль попал в аварию на одном из этапов и сгорел дотла.

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После аварии Ford Escort RS Cosworth выглядел вот так:

И на прошлой неделе Блок показал новое творение команды Hoonigan – версию Escort RS 2.0.



Кен Блок собирается уехать на новом болиде в нескольких раллийных соревнованиях в США, Новой Зеландии и Британии.

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