Восени минулого року бойовий Escort RS відомого гонщика і шоумена згорів на першому ж виїзді. Команда Блока зібрала йому нового.

На підготовленому до ралі Ford Escort RS Cosworth 1993 року випуску Кен Блок збирався брати участь у кількох ралійних серіях, поза WRC, однак автомобіль потрапив у аварію на однму з етапів і згорів дотла.

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Після аварії Ford Escort RS Cosworth виглядав ось так:

Та минулого тижня Блок показав нове творіння команди Hoonigan – версію Escort RS 2.0.



Кен Блок збирається виїхати на новому боліді у кількох ралійних змаганнях у США, Новій Зеландії та Британії.

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