Перші три новенькі тролейбуси вітчизняного виробництва, що протягом певного часу можуть їхати без контактної мережі як автобус, прибули до Миколаєва.

На нинішньому тижні ще дві такі пасажирські машини прибудуть в українську столицю корабелів. Загалом протягом 13 місяців парк трамвайно-тролейбусного депо КП "Миколаївелектротранс" зросте на 31 тролейбус серії PTS.

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Ці машини зручні тим, що можуть їхати у час відсутності електричного струму чи поза контактною мережею на відстань 20 кілометрів. Виготовляють такі тролейбуси у цехах Броварського заводу "Політехносервіс", який виграв конкурс на постачання місту корабелів такої великої кількості електротранспорту.

Броварські 12,2-метрові машини з салоном на 33 сидячі місця мають широкі проходи та простору накопичувальну зону навпроти дверей. Загалом тут можна перевозити 77 пасажирів. Паспортна спроможність пасажиромісткості виведена за світовими стандартами відносно загальної корисної площі салону.

Для прискорення посадки та висадки пасажирів за сучасними стандартами ця пасажирська машина також має систему книлінгу – нахил правого борту до тротуару під час зупинки. Це дозволяє ще більше знизити поріг низькопідлогового тролейбуса до бордюрів тротуару.

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У транспортному режимі висота підлоги тролейбуса від поверхні дороги дорівнює 34 см, а на зупинці вона зменшується до 27 см. Якщо врахувати, що висота стандартних бордюрів становить 15 см, то від поверхні тротуару до порога буде навіть менше висоти стандартного смартфона – всього 12 см.

"Ці тролейбуси отримали в рамках угоди між містом Миколаєвим та Європейським банком реконструкції та розвитку. Уряд Данії виділив співфінансування – 3,9 мільйона євро. Це гроші грантові, тобто їх не потрібно буде повертати", – розповів градоначальник Олександр Сєнкевич.

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І хоча це не магістральний, а міський тихохідний транспорт, тролейбус PTS (PTS T12309) доволі прудкий для своїх 12 метрів та 18-тонної маси. Він може їхати зі швидкістю 65±5 км/год. За 20 секунд він набирає хід в 45 км/год, що відповідає світовим зразкам такого транспорту.

Щодо температурного комфорту, то тут стоять три опалювачі калориферного типу для холодної пори та два кондиціонери для літнього сезону.

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Броварський завод використовує низькопідлогові кузови Akia Ultra TB12 турецької компанії Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş, що відповідають усім нормам міської логістики – просторі, з великою площею скління, широкими проходами та накопичувальними зонами навпроти середніх та задніх дверей.

За попередніми планами, більша кількість цих тролейбусів працюватиме на лінії до Корабельного району та у віддалені частини міста, де слід продовжити маршрут поза контактною мережею, чому посприяє автономний хід в режимі акумуляторного автобуса. Це додасть не менше 10 додаткових зупинок в сторону спальних та промислових районів обласного центру.

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Взагалі 20-кілометровий автономний хід не межа. На Броварському заводі запевняють, що за техумовами замовника можуть поставити потужніші батареї й це дозволить в режимі електричного автобуса долати не 20, а 40 і навіть 50 кілометрів.

Фото/відео: Миколаївелектротранс