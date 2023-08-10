10 серпня працівники КП "Миколаївелектротранс" розвантажили магістральний тягач з черговим тролейбусом "Дніпро", придбаним за програмою оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту.

За відліком це вже 35 сучасна пасажирська машина із 40 закуплених. У ході процедури підготовки до випуску на маршрути міста тролейбус отримає бортовий номер 0035 – за таким цифровим реєстром підприємство наносить технологічні номери на всі нові машини цієї закупочної партії.

Три дні тому в парк комунального транспорту Миколаєва прибув тролейбус "Дніпро", який отримав бортовий номер 0034. Він нині перебуває в процедурі корпоративного сервісного обслуговування для роботи на лінії (техогляд, страхування та брендування), що зазвичай проходять усі доставлені із заводу пасажирські машини.

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Нагадаємо, вітчизняні тролейбуси з повною назвою "Дніпро-Т203" збирав Південний машинобудівний завод на базі кузовів МАЗ. Миколаївський контракт був останній з білоруських машинокомлектів, закуплених та ввезених в Україну ще до 24 лютого 2022 року. Надалі тролейбуси з такою назвою підприємство виготовлятиме із використанням кузовів та агрегатної бази іншого виробника.

Закуплені тролейбуси "Дніпро" Миколаїв доставляє з заводу магістральними тягачами з напівпричепами. Фото: мерія Миколаєва

Усі 40 замовлених тролейбусів Південмаш (Южмаш) уже виготовив і завершує відвантаження миколаївцям. Ці пасажирські машини мають низьку підлогу, просторі накопичувальні зони з місцями для стоячих пасажирів, розміщення дитячих колясок та інвалідних візочків, для заїзду/виїзду яких передбачені висувні пандуси. Вони за міжнародними стандартами облаштовані у середніх дверях, відкидаються водієм вручну при наявності такого пасажира.

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Тролейбус з притаманною сучасним автобусам незалежною пневматичною підвіскою передніх коліс і залежною пневматикою підвіски задніх коліс може працювати як автобус за рахунок автономного ходу. Силовий потенціал забезпечує тяговий електродвигун потужністю 180 кВт.

На випадок відсутності світла чи часткової відсутності контактної мережі тролейбус може проїхати таким чином до 20 км, отримуючи напругу від літій-іонної батареї GMI, час повної зарядки якої сягає 40 хвилин.

Міська логістика жителів Миколаєва у поєднанні з сучасним громадським транспортом стає кращою і, головне, комфортнішою за рахунок ось таких тролейбусів "Дніпро". Фото: мерія Миколаєва

Салон тролейбуса з несучим кузовом вагонного компонування розрахований на 31 сидячого пасажира. Загальна місткість в години пік становить сто пасажирів. Постулатом привабливості таких машин можна виправдано назвати систему кондиціювання, що вже оцінили жителі обласного центру.

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За словами міського голови Олександра Сєнкевича, кондиціонери в електротранспорті Миколаєва передбачені в усіх нових тролейбусах: "Сьогодні ми випускаємо 85% саме тролейбусів "Дніпро" від загальної кількості щоденного випуску. У них містяни можуть проїхатись в прохолодному салоні, що дуже важливо у такі спекотні дні".