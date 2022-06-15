Це був шляхопрокладач БАТ-2, за допомогою якої вони виконували важливі завдання з формування доріг для військової техніки.

Всього з початку повномасштабної війни рашисти втратили п’ять таких машин – три були знищені ЗСУ, дві – затрофеєні.

Збройні Сили України знищили одну з рідкісних машин російських окупаційних військ, повідомляють у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Так, артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ влучним артилерійським вогнем знищили шляхопрокладач БАТ-2 окупантів.

Шляхопрокладач БАТ-2 – це машина на базі тягача МТ-Т, розроблена у Харківському конструкторському бюро машинобудування. Призначений для механізації інженерних робіт під час прокладання колонних шляхів, а також підготовці й утриманні військових доріг тощо.

БАТ-2 може копати ґрунт, засипати котловани, розрівнювати місцевість. У нього є кран вантажопідйомністю у дві тонни. Машина може опускати вантажі в котловани глибиною до 3,5 метра або піднімати на висоту до 7,5 метра. В передній частині машини встановлено лебідку з тяговим зусиллям 25 тонн. Тобто БАТ-2 можна використовувати для постачання важких боєприпасів.

Машина випускалася малою серією. Згідно з даними Military Balance, станом на 2021 рік РФ мала на озброєнні невизначену кількість таких машин, водночас в активі Збройних Сил України перебуває 53 шляхопрокладача БАТ-2.