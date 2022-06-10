Серед захопленої техніки - танки, БТРи, артилерія та спеціальні військові машини.

Українські військові не лише ефективно знищують техніку ворога, а й захоплюють її, опановують та використовують проти окупантів. Інфографіку про кількість захопленої техніки підготували в “Укрінформ” на основі даних нідерландського видання Oryx.

Танки

За наявною інформацією відомо, що українським бійцям вдалося захопити щонайменше 235 танків різної модифікації.

Наприклад, 9 травня бійці 93-ї бригади показали два трофейних Т-80. Це радянський Т-80БВ та вже сучасна його модифікація Т-80БВМ. Один з танків отримав легендарну назву англійською Fury (злість).

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Артилерія

Серед захопленої артилерії – реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та гармати.

За інформацією Oryx українські військові захопили 3 вогневих системи ТОС-1А. Відомо, що одна з таких стала трофеєм на Чернігівщині. Військові захопили систему в районі Нового Бикова.

Кілька транспортно-заряджальних машин до ТОС-1А разом з боєкомплектом захопили на Харківщині.

Крім того, нещодавно бійці Сил оборони України показали, як використовують трофейну гармату “Нона-К”.

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Бронетехніка та засоби ППО

Трофейними вважають 446 одиниць бронетехніки. Це російські МТ-ЛБ, БМП-2, БМП-82 та інші. Серед захопленої техніки – два “Тайфун-К”. Ми детально розбирали його конструкцію на прикладі згорілої машини.

Серед трофеїв українських військових – ЗРК “Бук-М2”. Його захопили в квітні бійці Сил спеціальних операцій. Трофеями стали: самохідна пускова установка ЗРК “Бук-М2” та пуско-заряджальна установка з ракетою. Крім того, була захоплена пересувна радіолокаційна станція виявлення і цілевказання 9С18 “Купол”.

РСЛ та інженерна техніка

Щодо інженерної та автомобільної техніки, то українським військовим також є чим похвалитись. Зокрема, їм вдалося поповнити свій арсенал 13 понтонними переправами ТММ-3, ймовірно частину цієї техніки було захоплено під час намагань ворога облаштувати переправу через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині.

Відомо, що в березні 2022 року Збройні сили України захопили радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261. Ця РЛС входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу “Зоопарк-1М”.