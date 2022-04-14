Детальний аналіз втрат танків з початку російської агресії в Україну.

Аналітична компанія IRS Group, яка досліджує ринок електромобілів в Україні, створила аналіз втрат на війні Росії проти України найбільш важкого озброєння – танків.

Аналіз створений на основі статистики незалежних колег-дослідників з Oryx Blog, які ведуть облік втрат бойової техніки в різних гарячих точках планети, в тому числі й під час російського вторгнення в Україну.

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Ключові висновки аналізу втрат танків за період з 24 лютого по 13 квітня:

Втрати російських танків переважають втрати українських майже у 5 разів.

Співвідношення втрат постійно змінюється з часом. Якщо на початку агресії (до 15 березня) воно складало 3 російських танки до одного українського, з 15 березня по 13 квітня – вже 7,2 російських танки на один наш.

Найбільші добові втрати танків російська армія зазнала у періоди з кінця лютого до початку березня та з кінця березня до початку квітня.

Половину втрачених російських танків було знищено, проте значну їх частину, 40%, вдалося захопити.

З урахуванням захоплених танків баланс втрат/ придбань складає щонайменше -446 одиниць для росіян та +90 для українців. Тобто українські збройні сили за результатами 49 днів активної фази війни мають щонайменше на 90 танків більше, ніж на її початку.

Переважна більшість втрачених російських танків, більш як дві третини, є відносно сучасними і були вироблені вже після розвалу Радянського Союзу.

Найбільш поширеним російським танком серед втрачених є T-72, потім Т-80. Разом вони складають 93% від усіх втрат.

В трійці найбільш поширених модифікацій втрачених танків – T-72Б, потім T-72Б3 зразка 2016 року, потім T-72Б3. Разом вони складають більш ніж половину усіх втрат.

Дослідниками Oryx Blog кожна одиниця втраченої техніки заноситься у базу лише за умови наявності фото або відео підтвердження. Звісно, не всі втрати вдається зафільмувати, тож насправді їх набагато більше. Проте зафіксованої таким чином кількості бронетехніки достатньо для того, щоб зрозуміти ключові тенденції та зробити певні висновки.

Аналітики з IRS Group опрацювали викладений на сайті Oryx масив даних, структурували його за типами та модифікаціями техніки, датами та типами втрат тощо. Зі зрозумілих причин ми зосередились на втратах армії окупанта. Точні цифри порахуємо вже після нашої Перемоги.