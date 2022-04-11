Це вживані танки, які законсервовані, бо зняті з озброєння ФРН.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готується поставити Україні не тільки бронетранспортери, але й танки Leopard 1. Таку інформацію повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Мова йде про надання Збройним Силам України до 50 вживаних танків Leopard 1. Раніше повідомлялося, що на складах німецьких оборонних концернів стоять близько 100 одиниць знятих з озброєння Leopard 1A5.

До теми австралійські бронетранспортери Bushmaster вже в Україні

Наразі проводиться перевірка технічного стану цих бронемашин, тому перші танки ЗСУ може отримати не раніше, ніж через шість тижнів. Всю партію планують передати протягом трьох місяців з часу надання дозволу від федерального уряду Німеччини, яке зараз очікується.

Проблем із навчанням екіпажу виникнути не повинно – бійці зможуть опанувати машину протягом декількох днів.

Раніше Україна та Німеччина вели перемовини про поставку важкого озброєння для ЗСУ – 100 самохідних артилерійських установок PzH 2000 та 30 бойових машин піхоти Marder.