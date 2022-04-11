Это уже использованные танки, которые законсервированы, потому что сняты с вооружения ФРГ.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовится поставить Украине не только бронетранспортеры, но и танки Leopard 1. Такую информацию сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Речь идет о предоставлении Вооруженным силам Украины до 50 подержанных танков Leopard 1. Ранее сообщалось, что на складах немецких оборонных концернов стоят около 100 единиц, снятых с вооружения Leopard 1A5.

К теме Австралийские бронетранспортеры Bushmaster уже в Украине

Сейчас проводится проверка технического состояния этих бронемашин, поэтому первые танки ВСУ может получить не ранее, чем через шесть недель. Всю партию планируют передать в течение трех месяцев со времени предоставления разрешения от федерального правительства Германии, которое сейчас ожидается.

Проблем с учебой экипажа возникнуть не должно – бойцы смогут овладеть машиной в течение нескольких дней.

Ранее Украина и Германия вели переговоры о поставке тяжелого вооружения для ВСУ – 100 самоходных артиллерийских установок PzH 2000 и 30 боевых машин пехоты Marder.