Самолеты с первыми австралийскими БТРами вылетели из Австралии в один из европейских аэропортов.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко опубликовал фото загрузки первых австралийских Бртов Bushmaster, которые австралийское правительство передало украинской армии после обращения президента Владимира Зеленского.

Кстати Характеристики австралийских броневиков Bushmaster

Всего правительство Австралии передаст 20 "Бушмейстеров" для поддержки украинской армии против российской агрессии. Эти броневики защищены от мин, других взрывных устройств и огня из пушек. В Австралии они были специально подготовлены для украинских условий, в том числе окрашены в зеленый-оливковый цвет, на дверях нанесен флаг Украины с лозунгом "Вместе с Украиной".

Австралия стала одной из первых стран в мире, которая предоставила украинским оборонным силам бронетехнику. Впоследствии это должны сделать США, Германия и другие страны НАТО.