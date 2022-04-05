Партию современных броневиков уже подготовили для украинской армии и отправляют на фронт.

Эксклюзивное фото одного из первых четырех австралийских Bushmaster, перекрашенных и переоборудованных перед отправкой в Европу, опубликовал в твиттере Австралийский журналист Эндрю Грин.

Теперь они загружаются на самолет C-17 и отправляются в один из аэропортов Европы, откуда будут доставлены в Украину. На это потребуется еще несколько дней.

Кстати Что такое австралийские броневики Bushmaster

Напомним, что отправку партии бронеавтомобилей Bushmaster на минувшей неделе согласовало австралийское правительство после обращения в парламент президента Украины Владимира Зеленского.

Exclusive pic of one of the first four Australian Bushmasters freshly repainted and refitted ahead of being flown to Europe on a C-17 - following last week’s request from Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVYwQt5jWy — Andrew Greene (@AndrewBGreene) April 5, 2022

Кроме Австралии, США в ближайшее время передаст Украине новую партию военной помощи, среди которых – бронированная техника, ракетные системы, беспилотники, приборы ночного видения, медицинское оборудование и прочее.