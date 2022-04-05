Партию современных броневиков уже подготовили для украинской армии и отправляют на фронт.
Эксклюзивное фото одного из первых четырех австралийских Bushmaster, перекрашенных и переоборудованных перед отправкой в Европу, опубликовал в твиттере Австралийский журналист Эндрю Грин.
Теперь они загружаются на самолет C-17 и отправляются в один из аэропортов Европы, откуда будут доставлены в Украину. На это потребуется еще несколько дней.
Кстати Что такое австралийские броневики Bushmaster
Напомним, что отправку партии бронеавтомобилей Bushmaster на минувшей неделе согласовало австралийское правительство после обращения в парламент президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме Австралии, США в ближайшее время передаст Украине новую партию военной помощи, среди которых – бронированная техника, ракетные системы, беспилотники, приборы ночного видения, медицинское оборудование и прочее.