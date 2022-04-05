Партію сучасних броньовиків вже підготовили для української армії та відправляють на фронт.
Ексклюзивне фото одного з перших чотирьох австралійських Bushmaster, перефарбованих та переобладнаних перед відправкою до Європи, опублікував в Твітері Австралійський журналіст Ендрю Грін.
Броньовики переобладнали, перефарбували з білого кольору на оливково-зелений та нанесли український прапор на двері.
Тепер вони завантажуються на літак C-17 та відправляються в один з аеропортів Європи, звідки будуть доставлені в Україну. На це потрібно ще кілька днів.
До речі що таке австралійські броньовики Bushmaster
Нагадаємо, що відправку партії бронеавтомобілів Bushmaster на минулому тижні погодив австралійський уряд після звернення до парламенту президента України Володимира Зеленського.
Окрім Австралії, США найближчим часом передасть Україні нову партію військової допомоги, серед яких – броньована техніка, ракетні системи, безпілотники, прилади нічного бачення, медичне обладнання та інше.