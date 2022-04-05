Партію сучасних броньовиків вже підготовили для української армії та відправляють на фронт.

Ексклюзивне фото одного з перших чотирьох австралійських Bushmaster, перефарбованих та переобладнаних перед відправкою до Європи, опублікував в Твітері Австралійський журналіст Ендрю Грін.

Броньовики переобладнали, перефарбували з білого кольору на оливково-зелений та нанесли український прапор на двері.

Тепер вони завантажуються на літак C-17 та відправляються в один з аеропортів Європи, звідки будуть доставлені в Україну. На це потрібно ще кілька днів.

До речі що таке австралійські броньовики Bushmaster

Нагадаємо, що відправку партії бронеавтомобілів Bushmaster на минулому тижні погодив австралійський уряд після звернення до парламенту президента України Володимира Зеленського.

Exclusive pic of one of the first four Australian Bushmasters freshly repainted and refitted ahead of being flown to Europe on a C-17 - following last week’s request from Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVYwQt5jWy — Andrew Greene (@AndrewBGreene) April 5, 2022

Окрім Австралії, США найближчим часом передасть Україні нову партію військової допомоги, серед яких – броньована техніка, ракетні системи, безпілотники, прилади нічного бачення, медичне обладнання та інше.