Повнопривідні броньовики для перевезення десяти військових захищені від стрілецької зброї та протипіхотних мін.

Після звернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Австралії уряд цієї країни вирішив допомогти з озброєнням, яке буде використовуватись проти рашистів.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія відправить в Україну бронеавтомобілі Bushmaster та іншу техніку, повідомляє The Guardian.

Також цікаво кілька арктичних всюдиходів "Витязь" заблукали в Україні, але зостануться тут назавжди

Моррісон також сказав, що для доставки бронеавтомобілів будуть використані транспортні літаки Boeing C-17 Globemaster. Але скільки і коли буде відправлено – поки що невідомо.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, ми надсилаємо наші боєприпаси, гуманітарну допомогу, бронежилети, а також нашу бронетехніку, наші Bushmasters", – наголосив Моррісон.

Стандартна конфігурація Bushmaster забезпечує захист екіпажу від 7,62 мм до 5,56 мм куль стрілецької зброї, протипіхотних мін.

Обладнання – підсилювач керма, постійний повний привід на чотири колеса, центральна система підкачування шин, незалежна підвіска з пружинними ресорами, дискові гальма, окремі місця для розміщення 10 членів екіпажу, роздільна система кондиціювання. У Bushmaster використовуються, де це можливо, стандартні автомобільні системи – від Caterpillar, Fabco, Meritor і ZF. Трансмісія – семиступінчастий автомат Allison MD-3070 PT.