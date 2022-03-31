Важка гусенична техніка мала б використовуватись в Сибіру та Арктиці, але була направлена на війну в Україну. Та броня не витримала ударів ЗСУ.

Вже другий важчий тягач "Вітязь" ДТ-30 був назавжди пошкоджений в ході війни.

Цей багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничному ходу був розроблений в Радянському Союзі ще у 1971 році та через десять років пішов в серійне виробництво.

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Він був призначений для транспортування великих вантажів у складних кліматичних умовах Крайньої Півночі, Сибіру, Далекого Сходу, Арктики та Антарктики на болотах, снігових цілинах, бездоріжжі та в екстремальних погодних умовах. Він оснащений дизельним V-подібним 12-циліндровим двигуном потужністю 780 к. с. Пуск двигуна відбувається за допомогою стисненого повітря з балонів або електростартером. Його максимальна швидкість на суші – 37 км/год, на воді – 5 км/год (з гребним гвинтом — до 15 км/год).

"Вітязь" використовують для перевезення важкого обладнання до 30 т, в першу чергу зброї та боєприпасів. Кілька таких унікальних транспортників вдалось знищити українським військовим.

Перший ДТ-30 був знищений 13 березня 2022 року українськими військами під Харковом, другий – наприкінці березня на північному заході від Києва.