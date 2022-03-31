Трудная гусеничная техника должна использоваться в Сибири и Арктике, но была направлена на войну в Украину. Но броня не выдержала удары ВСУ.

Уже второй более тяжелый тягач "Витязь" ДТ-30 был навсегда поврежден в ходе войны.

Этот многоцелевой двухзвенный вездеход на гусеничном ходу был разработан в Советском Союзе еще в 1971 году и десять лет спустя пошел в серийное производство.

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Он был предназначен для транспортировки больших грузов в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на болотах, снежных целинах, бездорожье и в экстремальных погодных условиях. Он оснащен дизельным V-образным 12-цилиндровым двигателем мощностью 780 л. Пуск двигателя происходит с помощью сжатого воздуха из баллонов или электростартером. Его максимальная скорость на суше – 37 км/ч, на воде – 5 км/ч (с гребным винтом – до 15 км/ч).

"Витязь" используется для перевозки тяжелого оборудования до 30 т, в первую очередь оружия и боеприпасов. Несколько таких уникальных транспортников удалось уничтожить украинским военным.

Первый ДТ-30 был уничтожен 13 марта 2022 года украинскими войсками под Харьковом, второй – в конце марта на северо-западе от Киева.