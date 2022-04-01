Полноприводные броневики для перевозки десяти военных защищены от стрелкового оружия и противопехотных мин.

После обращения президента Украины Владимира Зеленского в парламент Австралии правительство этой страны решило помочь с вооружением, которое будет использоваться против рашистов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия отправит в Украину бронеавтомобили Bushmaster и другую технику, сообщает The Guardian.

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Моррисон также сказал, что для доставки бронеавтомобилей будут использованы транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster. Но сколько и когда будет отправлено – пока неизвестно.

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы присылаем наше оружие, мы присылаем наши боеприпасы, гуманитарную помощь, бронежилеты, а также нашу бронетехнику, наши Bushmasters", - подчеркнул Моррисон.

Стандартная конфигурация Bushmaster обеспечивает защиту экипажа от 7,62 мм до 5,56 мм шаров стрелкового оружия, противопехотных мин.

Оборудование – усилитель руля, постоянный привод на четыре колеса, центральная система подкачки шин, независимая подвеска с пружинными рессорами, дисковые тормоза, отдельные места для размещения 10 членов экипажа, раздельная система кондиционирования. В Bushmaster используются, где это возможно, стандартные автомобильные системы от Caterpillar, Fabco, Meritor и ZF. Трансмиссия – семиступенчатый автомат Allison MD-3070 PT.