Літаки з першими австралійськими БТРами вилетіли з Австралії в один з європейських аеропортів.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко опублікував фото завантаження перших австралійських БРТів Bushmaster, які австралійський уряд передав українській армії після звернення президента Володимира Зеленського.

До речі характеристики австралійських броньовиків Bushmaster

Всього уряд Австралії передасть 20 "Бушмейстерів" для підтримки української армії проти російської агресії. Ці броньовики захищені від мін, інших вибухових пристроїв та вогню з гармат. В Австралії вони були спеціально підготовлені для українських умов, в тому числі пофарбовані в зелений-оливковий колір, на дверях нанесено прапор України з гаслом "Разом з Україною".

Австралія стала однією з перших країн у світі, яка надала українським оборонним силам бронетехніку. Згодом це мають зробити США, Німеччина та інші країни НАТО.