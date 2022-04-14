Подробный анализ потерь танков с начала российской агрессии в Украине.

Аналитическая компания IRS Group, исследующая рынок электромобилей в Украине, создала анализ потерь на войне России против Украины наиболее тяжелого вооружения – танков.

Анализ создан на основе статистики независимых коллег-исследователей из Oryx Blog, ведущих учет потерь боевой техники в разных горячих точках планеты, в том числе и во время российского вторжения в Украину.

Кстати, ВСУ может получить 50 немецких танков.

Ключевые выводы анализа потерь танков за период с 24 февраля по 13 апреля:

Потери российских танков превосходят потери украинских почти в 5 раз.

Соотношение потерь постоянно меняется с течением времени. Если в начале агрессии (до 15 марта) оно составляло 3 российских танка на один украинский, с 15 марта по 13 апреля – уже 7,2 российских танка на один наш.

Наибольшие суточные потери танков российская армия понесла в периоды с конца февраля по начало марта и с конца марта по начало апреля.

Половина утраченных российских танков была уничтожена, однако значительную их часть, 40%, удалось захватить.

С учетом захваченных танков баланс потерь/приобретений составляет по меньшей мере -446 единиц для россиян и +90 для украинцев. То есть, украинские вооруженные силы по результатам 49 дней активной фазы войны имеют по меньшей мере на 90 танков больше, чем в ее начале.

Подавляющее большинство утраченных российских танков, более двух третей, относительно современны и были произведены уже после развала Советского Союза.

Наиболее распространенным российским танком среди потеряных является T-72, затем Т-80. Итого они составляют 93% от всех потерь.

В тройке наиболее распространенных модификаций утраченных танков – T-72Б, затем T-72Б3 образца 2016, затем T-72Б3. Вместе они составляют более половины всех потерь.

Исследователями Oryx Blog каждая единица потерянной техники заносится в базу только при наличии фото или видео подтверждения. Конечно, не все потери удается снять, так что на самом деле их гораздо больше. Однако зафиксированного таким образом количества бронетехники достаточно для того, чтобы понять ключевые тенденции и сделать выводы.

Аналитики из IRS Group обработали выложенный на сайте Oryx массив данных, структурировали его по типам и модификациям техники, датам и типам потерь и т.д. По понятным причинам мы сосредоточились на потерях армии оккупанта. Точные цифры сосчитаем уже после нашей Победы.