Среди захваченной техники – танки, БТРы, артиллерия и специальные военные машины.

Украинские военные не только эффективно уничтожают технику врага, но и захватывают ее, изучают и используют против оккупантов. Инфографику о количестве захваченной техники подготовили в "Укринформе" на основе данных нидерландского издания Oryx.

Танки

По имеющейся информации известно, что украинским бойцам удалось захватить не менее 235 танков разной модификации.

К примеру, 9 мая бойцы 93-й бригады показали два трофейных Т-80. Это советский Т-80БВ и его модификация Т-80БВМ. Один из танков получил легендарное название на английском Fury (злость).

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Артиллерия



Среди захваченной артиллерии реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и пушки.

По информации Oryx, украинские военные захватили 3 огневых системы ТОС-1А. Известно, что одна из них стала трофеем на Черниговщине. Военные захватили систему в районе Нового Быкова.

Несколько транспортно-заряжающих машин к ТОС-1А вместе с боекомплектом захватили в Харьковской области.

Кроме того, недавно бойцы Сил обороны Украины показали, как используют трофейную пушку "Нона-К".

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Бронетехника и средства ПВО

Трофейными считаются 446 единиц бронетехники. Это российские МТ-ЛБ, БМП-2, БМП-82 и другие. Среди захваченной техники – два "Тайфун-К". Мы подробно разбирали его конструкцию на примере сгоревшей машины.

Среди трофеев украинских военных – ЗРК “Бук-М2”. Его захватили в апреле бойцы Сил специальных операций. Трофеями стали: самоходная пусковая установка ЗРК "Бук-М2" и пускозарядная установка с ракетой. Кроме того, была захвачена передвижная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания 9С18 "Купол".

РЛС и инженерная техника

Что касается инженерной и автомобильной техники, то украинским военным тоже есть чем похвастаться. В частности, им удалось пополнить свой арсенал 13 понтонными переправами ТММ-3, вероятно, часть этой техники была захвачена во время попыток врага обустроить переправу через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине.

Известно, что в марте 2022 года Вооруженные Силы Украины захватили радиолокационную станцию ​​разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261. Эта РЛС входит в состав контрбатарейного разведывательного комплекса "Зоопарк-1М".