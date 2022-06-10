Полученные от Франции самоходные артиллерийские установки Caesar ведут огонь по целям в тылу российских войск на Донбассе.

Эта пушка способна сделать выстрел на максимальную дальность в 38 км обычным боеприпасом – сейчас это наибольшая дальность ведения огня среди тех артиллерийских систем калибра 155 мм, которые получила украинская армия от западных партнеров.

В ВСУ сейчас минимум 12 таких САУ – о таком количестве ранее заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. В конце мая стало известно, что Украина вскоре получит новую партию самоходных пушек Caesar.

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Главное преимущество цифровой системы управления огнем – она позволяет открывать огонь менее чем через 60 секунд после занятия позиции.

"Наша задача лишь ввести координаты. Я могу это сделать хоть во время выдвижения на позицию, а система уже сама вычислит все данные для поражения цели. Выбирается боеприпас и подтягиваются метеоданные", – рассказал артиллерист Глеб в сюжете Радио Свобода.

"Время, необходимое для того, чтобы занять позицию, открыть огонь, выполнить огневое задание на CAESAR занимает от 3 до 5 минут. Это дает возможность действовать по принципу “маневр-огонь-маневр” и не находиться постоянно на одной огневой позиции", – рассказал артиллерист ВСУ Роман.

Еще один крайне приятный "сюрприз" – это взрыватели, которые используются со снарядами FU RALEC DE F3, который имеет функцию воздушного подрыва.

Этот режим очень эффективен для уничтожения целей, ибо все обломки рассеются над зоной впечатления, а не попадают в землю. Это позволяет значительно увеличить эффективность ведения огня и площадь поражения.