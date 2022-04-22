Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах предоставить Украине 155 мм самоходные артиллерийские установки Caesar.

"Франция направит 155-мм САУ в Украину", – сообщил Макрон в интервью газете Ouest-France. – Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, которая заключается в том, чтобы не оказаться стороной конфликта".

Самоходная артиллерийская установка "Цезарь" (Caesar) разработана французской компанией Nexter. Это очень свежая разработка – первые машины этой серии были предоставлены французской армии в 2002 году на базе автомобиля Unimog, а с 2011 года они производились на колесном шасси Renault Sherpa 10 (6×6). Для Чехии САУ производилось на базе Tatra.

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Кабина бронирована на 5 человек, обеспечивает защиту от пуль калибра до 7,62 мм и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Имеется система кондиционирования воздуха.

Вооружение: модернизированный вариант 155 мм пушки TR F1. Установка оборудована системой управления огнем "Сигма-30" с автоматической наводкой, в состав которой входит приемник навигационной системы NAVSTAR. В систему управления входит радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления полностью интегрирован с FCS ATLAS.

Имеется автоматическая система подачи снарядов. Максимальная скорострельность оружия – 6 выстрелов в минуту. Приводы системы наведения – гидравлические (основной) и ручной (вспомогательный). Для стрельбы используются осколочно-фугасные, кассетные, дымовые, осветительные снаряды, активно-реактивные снаряды, также противотанковые управляемые снаряды BONUS. Максимальная дальность выстрелов активно-реактивным снарядом (например, Excalibur) – 46 км. Боекомплект САУ – 18 выстрелов.

Есть неофициальная информация, что Франция передаст ВСУ 12 САУ Caesar из запасов своей армии. Также известно, что около 40 наших артиллеристов (обслуживание Caesar – 4-5 человек) уже тренируется, чтобы использовать французские САУ для уничтожения рашистов.

Среди преимуществ САУ – высокая мобильность, значительная дальность стрельбы, низкие эксплуатационные расходы. К недостаткам относят недостаточную проходимость по бездорожью, низкий уровень защиты от огня противника и скромный боекомплект.

Как работает САУ Caesar: видео

Технические характеристики САУ Caesar

Caesar с колесной формулой 6х6 в боевом состоянии весит менее 18 тонн. Длина гаубицы – 10 метров, а ширина – 2,55 м. Она рассчитана на экипаж из четырех-пяти человек.

Caesar с колесной формулой 8х8 имеет боевую массу 32 тонны, длину – 12,3 метра, ширину – 3,1 метра.