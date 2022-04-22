Президент Франції Емманюель Макрон розповів про плани надати Україні 155 мм самохідні артилерійські установки Caesar.

"Франція направить 155-мм САУ Україні", – повідомив Макрон в інтерв'ю газеті Ouest-France. – Ми повинні йти цим шляхом, не перетинаючи червону лінію, яка полягає в тому, щоб не виявитися стороною конфлікту".

Самохідна артилерійська установка "Цезар" (Caesar) розроблена французькою компанією Nexter. Це дуже "свіжа" розробка – перші машини цієї серії були надані французькій армії у 2002 році на базі автомобіля Unimog, а з 2011 року вони вироблялись на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Для Чехії САУ вироблялись на базі Tatra.

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Кабіна броньована на 5 осіб, забезпечує захист від куль калібру до 7,62 мм та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Є система кондиціювання повітря.

Озброєння: модернізований варіант 155 мм гармати TR F1. Установка обладнана системою керування вогнем "Сігма-30" з автоматичним наведенням, до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR. В систему керування входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, повністю інтегрований із FCS ATLAS.

Є автоматична система подачі снарядів. Максимальна швидкострільність зброї – 6 вистрілів на хвилину. Приводи системи наведення – гідравлічні (основний) та ручний (допоміжний). Для стрільби застосовуються уламково-фугасні, касетні, димові, освітлювальні снаряди, активно-реактивні снаряди, а також протитанкові керовані снаряди BONUS. Максимальна дальність вистрілів активно-реактивним снарядом (наприклад Excalibur) – 46 км. Боєкомплект САУ - 18 пострілів.

Є неофіційна інформація, що Франція передасть ЗСУ 12 САУ Caesar із запасів своєї армії. Також відомо, що близько 40 наших артилеристів (обслуга Caesar – 4-5 осіб) вже тренуються, щоб використовувати французькі САУ для знищення рашистів.

Серед переваг САУ – висока мобільність, значна дальність стрільби, низькі експлуатаційні витрати. До недоліків відносять недостатню прохідність бездоріжжям, низький рівень захисту від вогню противника та скромний боєкомплект.

Як працює САУ Caesar: відео

Технічні характеристики САУ Caesar

Caesar з колісною формулою 6х6 у бойовому стані важить менше ніж 18 тонн. Довжина гаубиці – 10 метрів, а ширина – 2,55 м. Вона розрахована на екіпаж із чотирьох-п’яти осіб.

Caesar з колісною формулою 8х8 має бойову масу 32 тонни, довжину – 12,3 метра, ширину – 3,1 метра.

Вартість САУ Caesar – від 2,9 до 5,2 млн доларів США.