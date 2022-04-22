Міністерство оборони Німеччини погодилось передати Україні військову техніку та зброю на загальну суму 307 млн євро. І хоча важкого озброєння в цьому списку немає, натомість є сотня надпотужних броньованих тягачів MAN HX 81.

Тягачі MAN HX81 з колісною формулою 8х8 розроблені спільно з компанією Rheinmetall. Вони були прийняті на озброєння бундесверу в 2013 році. Машини призначені для буксирування важких напівпричепів вантажопідйомністю до 73 т – насамперед для танків Leopard 2A7. Повна маса автопоїзда може досягати 130 т.

Сам тягач має довжину 9,15 м та й важить багато – 27 т. Адже в нього броньована кабіна масою близько 4,5 т, яка витримує обстріл бронебійними кулями 7,62х51 мм, чи підрив 8 кг тротилу.

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MAN HX81 оснащений турбодизелем MAN 2868 V8 (Євро 5), що розвиває 680 к.с. і працює в парі з 12-ступінчастим “автоматом” ZF. Двигун під кабіною зміщений назад, що дало змогу скоротити габаритну висоту автомобіля до 4,16 м. Цікаво, що радіатор розташований позаду кабіни, – це вберігає його від пошкодження і забруднення.

За кабіною також розміщуються дві потужні лебідки, по 20 т кожна, які допомагають під час навантаження техніки. Крім того, є ще одна, допоміжна 8-тонна лебідка.

Порожній тягач може долати підйоми крутизною до 60%, а з завантаженням – до 20%. MAN HX81 розвиває швидкість до 88 км/год і має запас ходу до 800 км.