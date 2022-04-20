Надійні джерела повідомляють, що Велика Британія готує до постачань українським збройним силам бронемашин Stormer HVM. Але насправді гарна новина – це не “Штормер”, а незвичайний зенітно-ракетний комплекс StarStreak, який він несе на своїй броні. Які ж характеристики цього ЗРК?

У військовій техніці існує такий підхід створення протиповітряного захисту: зробити ефективну стрілецьку чи ракетну систему, яка захоплює повітряну ціль та спрямовує на неї свою ракету, а тоді випускати її у різних версіях базування.

Легкий варіант – на позашляховику, більш надійний – на шасі стандартної бронемашини, окремо – морська версія для катерів та есмінців, повітряна – на гелікоптері.

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Зі своїм StarStreak HVM (англ. – зоряний слід) розробник пішов далі – комплекс вийшов таким легким, що вдалося зробити його переносну модифікацію, яку солдат може запускати з власного плеча. Це з одного боку. А з іншого це – повноцінний зенітний комплекс для знищення різноманітних повітряний цілей, у тому числі найскладніших – тих, що летять низько над поверхнею землі. Тож у рашистських гелікоптерів та літаків, які літають низько над землею, не буде шансів пролетіти в зоні враження такого ЗРК.

Одна з відмінностей даного ЗРК від добре відомих Stinger у тому, що вона наводиться не за тепловим випромінюванням цілі, а за променем лазеру. Це робить її більш надійною при використанні противником теплових пасток та у зонах несприятливого рельєфу. Але певно, головна особливість ЗРК StarStreak HVM – у тому, що, незважаючи на свою компактність, вона має бойову частину, що розділяється – для більш точного ураження цілі. Після набору швидкості близько 4000 км/год головна частина ракети розділяється – і три тонких міні-ракети з вольфрамовим наконечником та осколковим зарядом продовжують політ до цілі вже самостійно. Заряд підривається з певною затримкою – не в момент зустрічі цього дротика з обшивкою цілі (літака, гелікоптера, дрону, ракети), а після його проникання всередину корпусу цілі. Навіть якщо у ціль влучить один з цих трьох так званих суббоєприпасів, пошкодження літального апарату гарантовано.

До України прибудуть StarStreak на шасі гусеничної бронемашини Stormer, яка є похідною від легкого танка Scorpion. Машина масою 12 тон має 250-сильний шестициліндровий дизель, який розганяє її до 80 км/год.