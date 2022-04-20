Надежные источники сообщают, что Великобритания готовит к поставкам украинским вооруженным силам бронемашины Stormer HVM. Но на самом деле хорошая новость – это не “Штормер”, а необычный зенитно-ракетный комплекс StarStreak, который он несет на своей броне. Каковы же характеристики этого ЗРК?

В военной технике существует такой подход создания противовоздушной защиты: сделать эффективную стрелковую или ракетную систему, которая захватывает воздушную цель и направляет на нее свою ракету, а потом выпускать ее в разных версиях базирования.

Легкий вариант – на внедорожнике, более надежный – на шасси стандартной бронемашины, отдельно – морская версия для катеров и эсминцев, воздушная – на вертолете.

Также интересно Тест-драйв баги для разведчиков VOLS: видео

Со своим StarStreak HVM (англ. – звездный след) разработчик пошел дальше – комплекс получился таким легким, что удалось сделать его переносную модификацию, которую солдат может запускать с собственного плеча. Это с одной стороны. А с другой – это полноценный зенитный комплекс для уничтожения разнообразных воздушных целей, в том числе самых сложных – тех, что летят низко над поверхностью земли. Поэтому у рашистских вертолетов и самолетов, которые летают низко над землей, не будет шансов пролететь в зоне поражения такого ЗРК.

Одно из отличий данного ЗРК от хорошо известных Stinger в том, что он приводится не по тепловому излучению цели, а по лучу лазера. Это делает ее более надежной при использовании противником тепловых ловушек и в зонах неблагоприятного рельефа. Но, вероятно, главная особенность ЗРК StarStreak HVM – в том, что, несмотря на свою компактность, она имеет разделяемую боевую часть – для более точного поражения цели. После набора скорости около 4000 км/ч главная часть ракеты разделяется – и три тонких мини-ракеты с вольфрамовым наконечником и осколочным зарядом продолжают полет к цели самостоятельно. Заряд подрывается с определенной задержкой – не в момент встречи этого дротика с обшивкой цели (самолета, вертолета, дрона, ракеты), а после его проникания внутрь корпуса цели. Даже если в цель попадет один из этих трех так называемых суббоеприпасов, повреждение летательного аппарата гарантировано.

В Украину прибудут StarStreak на шасси гусеничной бронемашины Stormer, производной от легкого танка Scorpion. Машина массой 12 тонн имеет 250-сильный шестицилиндровый дизель, который разгоняет ее до 80 км/ч.