Сергей Волощенко изучил конструкцию и протестировал самодельный автомобиль с Буковины для разведчиков и быстрых атак наших воинов.

Владимир Садик неподалеку от Черновцов наладил выпуск собственного багги, который очень понравился нашим военным.

Первый "бандеромобиль" под названием VOLS уже ушел на передовую, еще пять Владимир доделывает. А тем временем занимается закупкой деталей и узлов для следующей партии. Такой багги обходится где-то в 5000 долларов. Он сделан на базе агрегатов ВАЗ-2108 – 1,5-литровый мотор, полуоси, ступицы. Корпус варят самостоятельно, да и рычаги переделывают.

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В багги два места и платформа для перевозки – или раненых, или пулемет можно установить. Что касается надежности, то она на том уровне, который позволяют бывшие в употреблении комплектующие.

Но значительное преимущество такого багги перед зарубежными – доступность запчастей. Даже если что-то вышло из строя, можно разобрать ВАЗ и установить часть от него.

Смотрите тест-драйв багги VOLS от Сергея Волощенко:

Помочь с финансированием багги для украинского войска можно, переведя средства на карточку Садык Мелиссы Владимирины 5169 3600 0902 3650.