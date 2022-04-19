Сергій Волощенко вивчив конструкцію та протестував саморобний автомобіль з Буковини для розвідників та швидких атак наших воїнів.

Володимир Садик неподалік від Чернівців налагодив випуск власного баггі, який дуже сподобався нашим військовим.

Перший "бандеромобіль" під назвою VOLS вже пішов на передову, ще п'ять Володимир доробляє. А тим часом займається закупкою деталей та вузлів для наступної партії. Таке багі обходиться десь у 5000 доларів. Воно зроблене на базі агрегатів ВАЗ-2108 – 1,5-літовий мотор, напіввісі, ступиці. Корпус варять самостійно, та й важелі переробляють.

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В багі два місця та платформа для перевезення – чи поранених, чи кулемет можна встановити. Щодо надійності, то вона на тому рівні, який дозволяють вживані комплектуючі.

Але значна перевага такого багі перед закордонними – доступність запчастин. Навіть якщо щось вийшло з ладу, можна розібрати ВАЗ і встановити частину від нього.

Дивіться тест-драйв багі VOLS від Сергія Волощенка:

Допомогти з фінансуванням багі для українського війська можна, переказавши кошти на картку Садик Меліси Володимиріни 5169 3600 0902 3650.