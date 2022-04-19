Кузов від Москвича 2140 умільці поставили на раму від УАЗ-469. В результаті вийшов дуже дивний і тем не менш всюдихідний автомобіль.

Продають цей витвір на Київщині у місті Вишневе. Ціна - 2500$.

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“Москвич на уазовському ходу, повний привід, мости обслужені, двигун 2, 4 після капітальної. Можна передок відключати, знижена і так далі все працює. По електриці все працює, грубка смажить, двірники труть, світло світить”, - сказано в оголошенні.