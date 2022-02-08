Ентузіасти поставили Mitsubishi Pajero Sport на гусеничний хід, тепер автомобіль здатен легко пересуватись бездоріжжям.

За нерозмитнений Mitsubishi Pajero Sport 2003 року випуску продавець простить 15 тисяч доларів. Багато це чи мало, сказати важко, адже подібних пропозицій на ринку немає, тож порівняти ні з чим.

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Розмитнювати гусеничний Mitsubishi Pajero Sport навряд чи потрібно, адже після такої модернізації автомобіль не зможе виїздити на дороги загального користування.

Швидше за все гусеничний Mitsubishi Pajero Sport згодиться для любителів риболовлі або полювання – прохідність цього екземпляра має бути на висоті.