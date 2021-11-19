Першим і основним ринком для нього буде Китай.

Абсолютно новий Mitsubishi Airtrek був розроблений на основі концепту e-cruising SUV, у назві якої літера “e” позначає три ключові слова: “електричний”, “експансія” (розширення можливостей життя за допомогою автомобіля) і “емоційність” (виражає унікальність Mitsubishi). Його стиль демонструє дизайнерську ідентичність Mitsubishi у всьому, від передньої панелі Dynamic Shield до шестикутного мотиву дверей багажника.

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Інтер’єр відкритий і просторий, з горизонтальною панеллю приладів та великим сенсорним екраном у центрі передньої панелі. Усі поверхні, до яких торкаються пасажири виконані з м’яких матеріалів та прикрашені фактурними швами. Завдяки своїй довгій колісній базі та великій ширині, електричний кросовер пропонує просторий салон для комфорту всієї родини.

Airtrek оснащений акумуляторною батареєю ємністю 70 кВт*год, що забезпечує максимальну дальність руху приблизно 520 кілометрів. Батарея розміщена в центрі підлоги, що дозволило досягти ідеального розподілу ваги та отримати низький центр маси. 181-сильний двигун, інвертор і редуктор були об’єднані в єдиний легкий компактний блок, сполучений з системою приводу, яка забезпечує високу продуктивність і крутний момент.

Новий кросовер Mitsubishi для Китаю має довжину 4630 міліметрів, ширину – 1920, висоту 1728, а колісну базу – 2830 міліметрів. Споряджена маса Airtrek становить 1900 кілограмів.

Mitsubishi Airtrek повинен надійти у продаж у Народній Республіці наступного року.

Фото: електричний кросовер Mitsubishi Airtrek для Китаю / Mitsubishi