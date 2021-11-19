Первым и основным рынком для него будет Китай.

Абсолютно новый Mitsubishi Airtrek был разработан на основе концепта e-cruising SUV, в названии которого буква “e” обозначает три ключевых слова: “электрический”, “экспансия” (расширение возможностей жизни с помощью автомобиля) и “эмоциональность” (выражает уникальность Mitsubishi). Его стиль демонстрирует дизайнерскую идентичность Mitsubishi во всем, от передней панели Dynamic Shield до шестиугольного мотива двери багажника.

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Интерьер открытый и просторный, с горизонтальной панелью и большим сенсорным экраном в центре передней панели. Все поверхности, к которым прикасаются пассажиры, выполнены из мягких материалов и украшены фактурными швами. Благодаря своей длинной колесной базе и большой ширине, электрический кроссовер предлагает просторный салон для комфорта всей семьи.

Airtrek оснащен аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт*ч, которая обеспечивает максимальную дальность движения примерно 520 километров. Батарея размещена в центре пола, что позволило достичь идеального распределения веса и получить низкий центр массы. 181-сильный двигатель, инвертор и редуктор были объединены в единый легкий компактный блок, соединенный с системой привода, которая обеспечивает высокую производительность и крутящий момент.

Новый кроссовер Mitsubishi для Китая имеет длину 4 630 миллиметров, ширину – 1 920, высоту – 1 728, а колесную базу – 2 830 миллиметров. Снаряженная масса Airtrek составляет 1 900 килограммов.

Mitsubishi Airtrek должен поступить в продажу в Народной Республике в следующем году.

Фото: электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek для Китая / Mitsubishi