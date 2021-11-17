Новинка стала доступна для заказа в США. Покупатели начнут получать машины осенью 2022 года.

На старте продаж Nissan Ariya доступен в четырех версиях, а позже должны появиться дополнительные вариации. В частности, более доступный кроссовер.

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В настоящее время базовой моделью является переднеприводный Nissan Ariya Venture+, цена которого начинается с 47 950 долларов. Хотя это базовая модель, именно в таком исполнении кроссовер имеет наибольший запас хода: 483 км. Такой кроссовер оснащен аккумулятором на 87 кВт*ч (доступный для использования) с жидкостным охлаждением. Он имеет один электродвигатель мощностью 238 л. с. с приводом на переднюю ось. Он оснащен портом CCS для быстрой зарядки током до 130 кВт, 19-дюймовыми колесами, тканевой обивкой сидений, 12,3-дюймовым экраном приборов, двухзонным автоматическим климат-контролем, имеет беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, навигацию, адаптивный круиз-контроль ProPilot Assist и тому подобное.

Следующий уровень оснащения – это Evolve+ по цене от 50 125 долларов. Силовой агрегат здесь тот же, но запас хода уменьшится до 458 км. За дополнительные деньги покупатели получают панорамную крышу, противотуманные фары, электропривод передних сидений, автоматические стеклоочистители, беспроводную зарядку телефона и экран зеркала заднего вида.

Комплектация Premiere стоит от 54 625 долларов и предлагает такие же параметры мощности и запаса хода, что и Evolve+. Дополнительно оснащение дополняют система ProPilot Assist 2.0 с функцией полуавтоматического управления, подсветка порогов и уникальные колеса.

Топовым оснащением на сегодня является Platinum+ e-4ORCE по цене от 60 125 долларов. Такая версия Nissan Ariya предлагает двухмоторную силовую установку мощностью 389 л. с. и полный привод. Запас хода составляет 426 км. Интерьер такого кроссовера отделан кожей Nappa, кресла имеют электрорегулировку с памятью и охлаждением, прилагаются электрорегулируемые зеркала и руль с памятью, система активного подавления шума, звуковая система Bose с 10 динамиками.

Чуть позже дилеры предложат Ariya в других конфигурациях – с аккумулятором на 63 кВт*ч и 214-сильным мотором. Цены на них, вероятно, будут ниже. А после них на рынок должна выйти самая мощная версия кроссовера, производительнее Platinum+ e-4ORCE. К сожалению в Украине Nissan Ariya пока не доступен для заказа.

Фото: Nissan Ariya / Nissan