Новинка стала доступна для замовлення у США. Покупці почнуть отримувати машини восени 2022 року.

На старті продажів Nissan Ariya доступний у чотирьох версіях, а пізніше повинні з’явитись додаткові варіації. Зокрема, більш доступний кросовер.

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Наразі базовою моделлю є передньопривідний Nissan Ariya Venture+, ціна якого починається з 47 950 доларів. Хоча це базова модель, саме у такому виконанні кросовер має найбільший запас ходу: 483 км. Такий кросовер оснащений акумулятором на 87 кВт*год (доступні для використання) з рідинним охолодженням. Він має один електродвигун потужністю 238 к.с. із приводом на передню вісь. Він оснащений портом CCS для швидкої зарядки струмом до 130 кВт, 19-дюймовими колесами, тканинною оббивкою сидінь, 12,3-дюймовим екраном приладів, двозонним автоматичним клімат-контролем, має бездротові Apple CarPlay та Android Auto, навігацію, адаптивний круїз-контроль ProPilot Assist тощо.

Наступний рівень оснащення – це Evolve+ за ціною від 50 125 доларів. Силовий агрегат тут той самий, але запас ходу зменшиться до 458 км. За додаткові гроші покупці отримують панорамний дах, протитуманні фари, електропривід передніх сидінь, автоматичні склоочисники, бездротову зарядку телефону та екран дзеркала заднього виду.

Комплектація Premiere коштує від 54 625 доларів і пропонуй такі ж параметри потужності та запасу ходу, що й Evolve+. Додатково оснащення доповнюють система ProPilot Assist 2.0 з функцію напівавтоматичного управління, підсвічування порогів та унікальні колеса.

Топовим оснащенням на сьогодні є Platinum+ e-4ORCE за ціною від 60 125 доларів. Така версія Nissan Ariya пропонує двомоторну силову установку потужністю 389 к.с. та повний привід. Запас ходу становить 426 км. Інтер’єр такого кросовера оздоблений шкірою Nappa, крісла мають електрорегулювання з пам'яттю та охолодження, додаються електрорегульовані дзеркала та кермо з пам'яттю, система активного придушення шуму, звукова система Bose з 10 динаміками.

Трохи пізніше дилери запропонують Ariya в інших конфігураціях – з акумулятором на 63 кВт*год та 214-сильним мотором. Ціни на них, ймовірно, будуть нижчими. А після них на ринок має вийти найпотужніша версія кросовера, продуктивніша за Platinum+ e-4ORCE. На жаль в Україні Nissan Ariya поки не доступний для замовлення.

Фото: Nissan Ariya / Nissan