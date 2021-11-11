Він практично не відрізняється від батарейного кросовера Toyota bZ4X, який був представлений тиждень тому.

Перший повністю електричний автомобіль японська Subaru розробляла разом з Toyota. Тому новинка під назвою Solterra дуже схожа на кросовер Toyota. Ці електрокари майже ідентичні зовні, створені на одній платформі та мають один чи два електромотори.

Зовнішні відмінності Solterra від bZ4X: шестигранна фальш-решітка радіатора, інша форма фар, вбудовані в передній бампер "протитуманки". Ззаду моделі можна відрізнити лише за ліхтарями та логотипами.

Solterra має 4690 мм в довжину, 1860 мм в ширину та 1650 мм – у висоту, колісна база становить 2850 мм. Для порівняння: ця Subaru довша, ніж Toyota RAV4, але трохи нижча.

В салоні Solterra також повністю копіює "Тойоту": широкий центральний тунель оформлений аналогічно, великий екран мультимедійної системи та цифрова "приборка".

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Solterra базується на платформі e-Subaru Global Platform (в "Тойоті" її називають e-TNGA) та може мати один чи два електродвигуна – по одному на кожній осі. В топовій двомоторній версії потужність сягає 218 к.с. (160 кіловат), живиться вона від літій-іонного акумулятора потужністю 71,4 кВт. Повна зарядка забезпечує кросоверу запас ходу в 460 кілометрів за циклом WLTC.

Subaru Solterra стане на конвейєр в наступному році, а в середині 2022 року марка планує розпочати продажі у Японії, Європі, Китаї, США та Канаді.