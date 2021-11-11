За десять років понад 500 млрд доларів витратять автовиробники за перехід на автомобілі з альтернативними силовими установками.

До 2030 року автовиробники планують витратити $515 млрд на розробку і виробництво електромобілів. Ще три роки тому на авто з нетрадиційним приводом планувалося витратити близько 300 млрд доларів, повідомляє Reuters.

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Лідером за обсягом інвестицій стане німецький автопром. Концерн Volkswagen, планує вкласти в електрифікацію автомобілів майже 110 млрд доларів, ще $75 млрд інвестують в цей напрямок Daimler і BMW.

Американські автогіганти Ford і General Motors планують у найближчі п’ять років інвестувати в розробку та виробництво електромобілів майже 60 млрд доларів. Автопром Китаю протягом 10 років вкладе у галузь близько $100 млрд, а обсяг інвестицій японських концернів Honda, Toyota і Nissan складе близько 40 млрд доларів.