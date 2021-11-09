Фабрика, на якій планують виготовляти акумулятори для електромобілів Renault, не буде такою потужною як планувалось з початку. Проектну потужність вирішили зменшити через "турботу про довкілля".

Китайська Envision Group скорочує планову потужність свого заводу з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів на півночі Франції - проект, розроблений для Renault Group, який міг бути розширений для постачання інших автовиробників.

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Envision AESC, акумуляторний завод материнської компанії з Шанхаю, буде розрахований на потужність 30 гігават-годин на рік або більше до 2029 року, йдеться в документі, опублікованому на веб-сайті французького агентства CNDP. Раніше цього року компанія прогнозувала до кінця десятиліття 43 ГВтг.

Скорочення було прийнято після рішення побудувати об'єкт на стоянці поруч із складальним заводом Renault в Дуе, а не на лісистій місцевості, яка є середовищем проживання диких тварин, сказала Аюмі Куросе, яка очолює проект в Envision. "Було б складно побудувати завод із виробництва акумуляторів у цій зоні", - сказав Куросе репортерам у четвер.

Громадські слухання щодо проекту розпочались 8 листопада. Завод з виробництва акумуляторів Envision, один із двох конкуруючих проектів Stellantis у цьому регіоні, призначений для постачання акумуляторів автовиробникам, які потребують тягові акумулятори. Ці об'єкти отримують державні субсидії та користуються сильною політичною підтримкою, оскільки обіцяють робочі місця та виробничу діяльність.

Згідно з 68-сторінковим документом, Envision прагне почати виробництво на цьому об'єкті до кінця 2024 року, при цьому початковий річний виробіток 9 ГВтч зарезервований для Renault. Завод із 90-відсотковою автоматизацією вимагатиме стартових інвестицій у розмірі 800 мільйонів євро (926 мільйонів доларів) та забезпечить роботою до 1200 осіб.

В даний час Envision планує створити три об'єкти потужністю 9 ГВтч кожен і один менший на 4,5 ГВтч. Одна з причин, через яку компанія обрала цей регіон, - це доступ до низьковуглецевої електроенергії від атомних електростанцій. Renault заявила, що до кінця десятиліття їй може знадобитися до 24 ГВтч акумуляторів на рік від Envision.

Як повідомив на тому ж заході радник Envision Патрік Пелата, колишній головний операційний директор Renault, компанія веде переговори щонайменше з п'ятьма іншими автовиробниками в Європі щодо постачання акумуляторів.

Renault також співпрацює з французьким стартапом Verkor у галузі акумуляторів для своїх електромобілів преміум-класу. У червні Verkor заявив, що планує відкрити у Франції завод потужністю 16 ГВт, з яких 10 ГВт зарезервовано для Renault.