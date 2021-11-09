Фабрика, на которой планируют изготавливать аккумуляторы для электромобилей Renault, не будет такой мощной как планировалось с начала. Проектную мощность решили уменьшить из-за "заботы об окружающей среде".

Китайская Envision Group сокращает плановую мощность своего завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей на севере Франции – проект, разработанный для Renault Group, который мог быть расширен для снабжения других автопроизводителей.

Читайте также: Переносной аккумулятор ZipCharge Go поможет разряженным электромобилям

Envision AESC, аккумуляторный завод материнской компании из Шанхая, будет рассчитан на мощность 30 гигаватт-часов в год или больше до 2029 года, говорится в документе, опубликованном на сайте французского агентства CNDP. Ранее в этом году компания прогнозировала до конца десятилетия 43 ГВтг.

Сокращение было принято после решения построить объект на стоянке рядом со сборочным заводом Renault в Дуэ, а не на лесистой местности, которая является средой обитания диких животных, сказала Аюми Куросе, которая возглавляет проект в Envision. "Было бы сложно построить завод по производству аккумуляторов в этой зоне", – сказала Куросе репортерам в четверг.

Общественные слушания по проекту начались 8 ноября. Завод по производству аккумуляторов Envision, один из двух конкурирующих проектов Stellantis в этом регионе, предназначен для снабжения аккумуляторами автопроизводителей, которые нуждаются в тяговых аккумуляторах. Эти объекты получают государственные субсидии и пользуются сильной политической поддержкой, так как обещают рабочие места и производственную деятельность.

В связи с 68-страничным документом, Envision стремится начать производство на этом объекте до конца 2024 года, при этом начальная годовая выработка 9 ГВтч зарезервирована для Renault. Завод с 90-процентной автоматизацией потребует стартовых инвестиций в размере 800 миллионов евро (926 миллионов долларов) и обеспечит работой до 1200 человек.

В настоящее время Envision планирует создать три объекта мощностью 9 ГВтч каждый и один меньший на 4,5 ГВтч. Одна из причин, по которой компания выбрала этот регион, – это доступ к низкоуглеродной электроэнергии от атомных электростанций. Renault заявила, что к концу десятилетия ей может потребоваться до 24 ГВтч аккумуляторов в год от Envision.

Как сообщил на том же мероприятии советник Envision Патрик Пелата, бывший главный операционный директор Renault, компания ведет переговоры по меньшей мере с пятью другими автопроизводителями в Европе относительно поставок аккумуляторов.

Renault также сотрудничает с французским стартапом Verkor в отрасли аккумуляторов для своих электромобилей премиум-класса. В июне Verkor заявил, что планирует открыть во Франции завод мощностью 16 ГВт, из которых 10 ГВт зарезервировано для Renault.