Устройство размером с небольшой чемодан позволяет достаточно быстро восстановить заряд для дополнительных 65 километров пробега.

Внешний аккумулятор или powerbank (павербенк) уже давно стал привычной вещью для тех, кто интенсивно пользуется гаджетами. Электроника не может работать без электричества, а внешние батареи обеспечивают питание, когда основной аккумулятор разряжен. Идея применения такого же подхода к электротранспорту висела в воздухе, тем более, что электромобили часто сравнивают с гаджетами. Компания ZipCharge одной из первых предложила такое зарядное устройство.

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Электротранспорт стремительно развивается, благодаря огромным инвестициям и программам экологических изменений во всем мире. Ведутся разработки по разным направлениям – оптимизация химического состава аккумуляторов и их строения, создание силовых установок высокой рабочей мощности, а также скоростных зарядных устройств, тестируются различные системы быстрой замены тяговых аккумуляторов. Главные цели исследователей и разработчиков – увеличить максимальный запас хода между подзарядками, уменьшить время зарядки и найти одновременно дешевый и экологически чистый тип тягового аккумулятора. Переносной внешний аккумулятор не решает проблему дальности пробега или продолжительности зарядки, но дает действенную поддержку.

Фото: портативное зарядное устройство ZipCharge Go / InsideEVs

Британский стартап представил powerbank для электромобилей под названием ZipCharge Go. Устройство размером с чемодан весит около 23 килограммов. Он также имеет колеса и выдвижную ручку, что делает его удобным для транспортировки.

По словам компании, Go может обеспечить запас хода до 32 километров за 30 минут. Версия с большей емкостью сможет обеспечить электромобилю дополнительно до 64 километров пробега. Устройство работает с любым плагин-гибридом или электромобилем с разъемом типа 2. На полную мощность зарядное устройство может работать до одного часа.

По данным InsideEVs, стартап планирует выпустить ZipCharge Go в двух версиях – на 4 и 8 кВт-час. Устройство должно появиться на рынке в четвертом квартале 2022 года. Его можно будет арендовать за 49 фунтов стерлингов (1750 грн) в месяц или приобрести за полную стоимость, которая пока не была объявлена.