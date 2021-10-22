Ячейки батарей нового вида стабильны при высоких температурах, имеют больший срок службы, не содержат редкоземельных металлов, а также полностью пригодны для вторичной переработки, уверяет немецкий концерн.

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали литий-углеродную тяговую батарею, которую можно зарядить за 90 секунд.

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Отметим, что литий не входит в группу редкоземельных металлов. Элементы батареи Li-C содержат высокопроизводительный анод аккумуляторного типа и катод, как у конденсатора с двойным электрическим слоем большой емкости, разделенные органическим электролитом. Технически, это сочетание литиево-ионной батареи с суперконденсатором.

Создатели считают, что такие аккумуляторы можно использовать в небольших электромобилях и скутерах. Хотя блоки можно и масштабировать.

Mahle Powertrain говорит о миниатюрном аккумуляторе на 0,5 кВт*ч, который способен обеспечить электромопеду пробег в 25 км. Обычный литий-ионный аккумулятор такого размера заряжается дольше 30 минут, тогда как новому блоку Li-C от Mahle для этого нужно лишь 90 секунд. Зарядка происходит при мощности в 20 кВт, поэтому для новой батареи также разработали зарядную систему со встроенным конденсатором.