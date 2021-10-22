Осередки батарей нового виду стабільні при високих температурах, мають більший термін служби, не містять рідкоземельних металів, а також повністю придатні для вторинної переробки, запевняє німецький концерн.

Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили літієво-вуглецевий тягову батарею, яку можна зарядити за 90 секунд.

Дізнайтесь також: Водневий електрокар Toyota Mirai встановив рекорд із дальності пробігу на одній заправці

Зазначимо, що літій не входить до групи рідкоземельних металів. Елементи батареї Li-C містять високопродуктивний анод акумуляторного типу і катод, як у конденсатора з подвійним електричним шаром великої місткості, розділені органічним електролітом. Технічно, це поєднання літієво-іонної батареї з суперконденсатором.

Творці вважають, що такі акумулятори можна використовувати у невеликих електромобілях та скутерах. Хоча блоки можна і масштабувати.

Mahle Powertrain говорить про мініатюрний акумулятор на 0,5 кВт*год, здатний забезпечити електромопеду пробіг у 25 км. Звичайний літієво-іонний акумулятор такого розміру заряджається довше 30 хвилин, тоді як новому блоку Li-C від Mahle для цього потрібно лише 90 секунд. Зарядка відбувається при потужності у 20 кВт, тому для нової батареї також розробили зарядну систему з вбудованим конденсатором.