Електромобіль побив свій власний попередній рекорд.

Для Toyota Mirai це вже другий рекорд. У травні нинішнього року електромобіль подолав 1003 км на одній заправці дорогами Франції. Нове досягнення вражає величезним приростом: Mirai проїхав дорогами Південній Каліфорнії 1360,378 кілометра.

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В обох випадках заїзди відбувались в умовах звичайного трафіку на дорогах у місті та міжміських трасах. Автомобілі мали повністю стандартне оснащення і рухались не швидше й не повільніше за інших учасників дорожнього руху, тому досягнутий результат є не просто наближеним до реальних умов, а повністю реалістичним.

На маршруті у 1360,378 кілометра Toyota Mirai витратив 5,65 кілограма водню. Виконавчий віце-президент Toyota Motor North America Боб Картер заявив: “Ми пишаємося тим, що лідируємо в цій чудовій технології, яка є лише одним з напрямків створення автомобілів з нульовим рівнем викидів”.

Поки що цей напрямок залишається слабо освоєним. Виробників і моделей водневих електромобілів у легковому секторі мало – найбільші успіхи тут мають Hyundai та Toyota. Інфраструктура заправних станцій у світі слабка – функціонує близько 450 станцій, але в громадському доступі перебуває менш як чотири сотні. Найбільше водневих заправок у Японії – під півтори сотні, на другому місці Німеччина, яка лиш наближається до першої сотні, та США, де таких станцій налічується менш як пів сотні. В Україні ж лише щойно навчились сертифікувати водневі електромобілі та планують відкрити першу водневу заправку наступного року.

Двома найбільшими перевагами водневих електрокарів називають запас ходу на повній заправці та швидкість заправки. Оскільки заправний люк електромобіля було опломбовано експертами Книги рекордів Гіннесу для спроби рекордного заїзду, про швидкість заправки казати нічого. Але можна порахувати вартість поїздки.

Середня вартість кілограма водню у США становить 16,51 долара, що виливається у 93.28 долара на пробіг у 1360,378 кілометра. Седан такого ж класу з бензиновим двигуном і споживанням близько 5 л/100 км знадобиться приблизно 65 літрів пального на такий же путь, що коштуватиме майже 110 доларів. Найбільш далекобійному електрокару Tesla з паспортним запасом ходу у 652 км на такому маршруті знадобилась би зупинка для зарядки, а вартість поїздки була б майже такою ж, як для бензинового автомобіля (3,2 долара за кіловат електроенергії на заправках у Каліфорнії).

У США Mirai продається за ціною від 49 500 доларів. Водневий седан оснащений 182-сильним електромотором на задній осі, який живиться від паливних елементів, що працюють на стисненому водні. За паспортними даними та вимірами EPA, у базовій комплектації XLE Mirai здатен долати на повному баку 647 км.

Фото: рекордний Toyota Mirai / Toyota