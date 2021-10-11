Hyundai Mobis побудує два заводи у Південній Кореї по виробництву паливних елементів, щоб пришвидшити розвиток технологій на основі водню.

Нові заводи почнуть виробництво вже у другій половині 2023 року. Після повного запуску на заводах вироблятимуть 100 000 водневих паливних систем щорічно.

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Після завершення виробництва Hyundai Mobis вже матиме 3 заводи, адже у 2018 році компанія вже створила повний комплекс виробництва паливних елементів та інших електронних компонентів у місті Чхунджу, який виробляє близько 23 000 паливних елементів на рік.

“Незважаючи на невизначеність, в тому числі із-за COVID-19, ми вирішили вкласти масштабні інвестиції для посилення власної конкурентоспроможності. Ми й надалі інвестуватимемо в інфраструктуру, розробки та інновації, що дозволять активніше розвивати можливості водню та покращуватимуть екосистему”, – зазначив президент та CEO Hyundai Mobis Сун Хван Чо.