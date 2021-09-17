В Україні наразі два водневих автомобілі, в Українській водневій раді очікують, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року.

Нещодавно в Україні навчились сертифікувати водневі автомобілі, і вже завезли кілька таких машин. Отже для них потрібні заправки. Перша з них може з'явитися вже наступного року. Про це на брифінгу заявив президент асоціації "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін.

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"Сертифікувавши перші водневі автівки в Україні, ми фактично вирішили chicken-and-egg problem. Чому не будують водневі заправки? Тому що немає машин на водні. А чому немає машин? Тому що немає водневих заправок. Команда Української водневої ради розв'язала цю майже філософську проблему, коли на початку вересня сертифікувала перший у країні водневий автомобіль. Підґрунтя для подальшої розбудови інфраструктури для водневого транспорту в Україні було закладено", - cказав він.

За його словами, процес першої сертифікації був дещо складним, але зараз документальна складова ввезення в Україну водневих авто прискорена. "Наразі Українська воднева рада вже відпрацювала механізм документального оформлення водневих авто. До нас у Водневу раду звертаються підприємці, які спеціалізуються на створенні водневої інфраструктури та будують заправні станції по всьому світу. Вони вже готові створювати заправки для водневих авто і в Україні. Ми очікуємо, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року", - розповів Рєпкін.

В асоціації заявили, що японські Toyota Mirai, які ввезли в Україну, працюють на водневому паливному елементі, який виробляє енергію для електродвигуна. "Це технічне рішення надає можливість повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння", - заявили в асоціації.