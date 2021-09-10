Глобальні зміни клімату, основною причиною яких вважаються викиди парникових газів, вимагають рішучих дій від бізнесу. Німецька група компаній Robert Bosch GmbH виробила нову стратегію розвитку та готується до трансформації бізнесу.

“Електрифікація та використання “зеленого водню” – два найбільш цікаві виклики сьогодення, що базуються на філософії енергозбереження. Іншою стороною цього процесу є діджиталізація. Базуючись на цих трендах, ми визначаємо, які зміни будуть стосуватися компанії в довгостроковій перспективі. Чітке розуміння цих процесів дозволяє компанії зосередитися на сучасних викликах і перетворити їх в бізнес-можливості”, - заявив на зустрічі з представниками ЗМІ 8 вересня в Києві Штеффен Хоффманн, новопризначений президент Bosch в регіоні Україна, Росія, Білорусія, Центральна Азія, Монголія та на Кавказі.

За його словами, на сьогодні компанія Bosch є ключовим гравцем у сфері кліматично нейтральної мобільності – адже глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату стимулюють електрифікацію і розвиток можливостей використання екологічно чистого водню.

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З метою втримання лідерських позицій в області кліматично нейтральної мобільності, Bosch інвестувала у відділ R&D (дослідження та розробки) близько 7,5 млрд євро або 10% від продажів. У відділі R&D компанії працює 73 тис. співробітників, із них близько 30 тис. інженерів-програмістів зосереджені на розробці програмного забезпечення, як основної складової цифровізації - нового етапу в розвитку світової економіки. Всі зусилля дослідного відділу Bosch спрямовані на те, щоб перетворити технологічні та екологічні потрясіння в нові можливості для бізнесу.

“Компанія Bosch твердо переконана в тому, що водень може зіграти ключову роль в декарбонізації. Паливні елементи здатні приводити в рух вантажні автомобілі й потяги. Водень може замінити природний газ в житлових і промислових котлах, твердооксидні паливні елементи можуть забезпечити децентралізоване електропостачання будівель, синтетичне пальне на основі водню може повністю декарбонізувати звичайні двигуни внутрішнього згоряння”, - підкреслив Штеффен Хоффманн. Він також додав, що у 2020 році Bosch стала першою великою промисловою компанією, яка досягла кліматичної нейтральності на всіх своїх локаціях по всьому світу.

Зараз компанія працює над системою паливних елементів для авто, які забезпечують більшу тривалість роботи й коротший час дозаправки. Такі елементи найбільш ефективно використовуються на великих дистанціях і в комерційних автомобілях. А завдяки екологічно чистому водню паливні елементи дозволяють транспортним засобам працювати без викидів вуглекислого газу. Не менш важливою частиною трансформації сучасного світу є діджиталізація економіки. Для компанії Bosch вона стала переходом від традиційного обладнання до програмного забезпечення та послуг.

“Ми знаходимося в процесі серйозної трансформації від компанії, що спеціалізується на обладнанні та устаткуванні, до діяльності, яка зосереджена на програмному забезпеченні та послугах. Наша провідна роль в області сенсорних технологій стала відправною точкою на цьому шляху”, – вважає Штеффен Хоффманн.

Зараз Bosch займається розвитком напрямку AIoT – поєднуючи у своїх продуктах штучний інтелект (AI) та Інтернет речей (IoT). Таким чином, компанія створює міцну основу для постійного вдосконалення виробництва на основі Big Data та встановлює нові стандарти Індустрії 4.0.

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“В останні роки ми створили технологічну, організаційну та структурну основи для переходу до Індустрії 4.0. У тому числі - створивши BCAI, програму кваліфікації у сфері AI для більш ніж 20 тис. співробітників і ввели етичний кодекс Bosch AI. У найближчі роки ми зосередимося на послідовному застосуванні AIoT в наших продуктах і бізнес-моделях. Ми хочемо розвиватися з AIoT і стати провідною глобальною AIoT-компанією”, – підкреслив Хоффманн.

Щорічні інвестиції Bosch в розробку програмного забезпечення складають понад 4 мільярди євро, з яких близько трьох мільярдів припадає на бізнес-сектор “Рішення для мобільності”. Також компанія Bosch займається розробкою програмного забезпечення, розвиваючи рішення для міждоменних обчислень. У перспективі це дозволить компанії легко перейти на повний цикл роботи з автомобільною електронікою та програмним забезпеченням.